وزيرة عراقية : 200 ألف لاجئ سوري يتواجدون في العراق

قالت وزيرة الصحة العراقية عديلة حمود، اليوم الأحد، إن “200 ألف لاجئ سوري يتواجدون على الأراضي العراقية مشمولين بالخدمات الصحية من الحكومة”.

جاء ذلك في كلمة ألقتها حمود خلال اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف، وبثها التلفزيون الرسمي.

وقالت إن “هناك تحديات كبيرة تواجه العراق وخصوصاً في الجانب الصحي بسبب لجوء تنظيم داعش الإرهابي لتدمير البنى التحتية كالمستشفيات والمراكز الصحية في المناطق التي كانت تحت سيطرته شمال وغربي البلاد”.

وأضافت حمود أن “التحديات الأخرى التي تواجه العراق هي كيفية تقديم الخدمات الصحية للنازحين (…) وقد تمكنا خلال الفترة الماضية بمساعدة منظمة الصحة العالمية من السيطرة على الأمراض المعدية بين النازحين”. (ANADOLU)

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