وزير الخارجية الأمريكي : نعتزم تكثيف جهودنا لردع إيران في سوريا و اليمن

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، السبت، إن واشنطن تعتزم تكثيف جهودها لردع إيران في سوريا واليمن.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي عادل الجبير إن صفقة الأسلحة “تدعم الأمن في السعودية ومنطقة الخليج العربي بأكملها على المدى الطويل في مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث، وفي مواجهة التهديدات الموجودة على حدود السعودية من كل الجهات”.

وتابع إنه يأمل أن يستغل الرئيس الإيراني حسن روحاني ولايته الثانية لإنهاء برنامج الصواريخ الباليستية، وإنهاء ما وصفها بالشبكة الإرهابية.

وأضاف تيلرسون قائلاً “لن أعلق على توقعاتي. لكننا نأمل في أن روحاني إذا أراد أن يُغير علاقة إيران ببقية العالم فتلك هي القرارات التي يحتاج إلى اتخاذها”. (REUTERS)

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