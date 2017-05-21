200 معتقل فلسطيني ينضمون للإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية

قالت اللجنة الإعلامية لإضراب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الأحد، إن أكثر من 200 معتقل في السجون انضموا للإضراب عن الطعام.

وأضافت “اللجنة” في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، إن المعتقلين في سجون “نفحة، ريمون، ايشل” شمالي إسرائيل التحقوا بالإضراب عن الطعام.

ولفتت أن تلك الخطوة تأتي رداً على استمرار إدارة السجون، برفضها وتعنتها بالاستجابة لمطالب المضربين.

ويواصل مئات المعتقلين الفلسطينيين، إضرابهم عن الطعام، منذ 35 يوما، مطالبين مصلحة السجون الإسرائيلية بتحسين ظروفهم الحياتية.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية. (ANADOLU)

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