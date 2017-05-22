ألمانيا : السلطات تحذر من ” شرطة وهمية ” تحتال على الناس و تسلبهم أموالهم عبر الهاتف !

حذر مكتب التحقيقات في بافاريا، بألمانيا، من الوقوع في فخ شرطة وهمية، تسلب الأموال من ضحاياها عن طريق مكالمات احتيالية، تطلب فيها تحويل مبلغ مالي إلى حساب محدد لأسباب مختلفة، أو بتسليم مقتنيات ثمينة لهم.

مجلة “فوكوس” الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه “تم رصد أكثر من 1500 حالة نصب في ولاية بايرن وحدها هذا العام، وقد حصل من خلالها منتحلو صفة الشرطة على أكثر من مليونين وثمانمائة ألف يورو”.

وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات، ألكساندر غروس: “أعداد الاتصالات من عناصر شرطة وهميين ارتفع بشكل كبير جداً منذ منتصف عام 2016”.

وتم إحصاء حوالي 900 مكالمة احتيال العام الماضي، بينما تجاوزت المكالمات هذا العام أكثر من 2300، ورجحت الصحيفة أن تكون الأعداد الحقيقية أكثر من ذلك، لأن كثيراً من الضحايا يرفضون تسجيل حالات النصب التي تعرضوا لها بسبب “الخجل الذي يصيبهم”.

وكشف المتحدث باسم مكتب التحقيقات أن “رجال الشرطة الوهميين يقيمون غالباً في تركيا، وأسسوا هناك مركز اتصالات منظم”.

ويقوم منتحلو صفة الشرطة بالبحث في دليل الأرقام ويختارون ضحاياهم من خلاله، وغالباً ما يكونون من كبار السن، حيث يبحث الجناة عن أسماء ألمانية قديمة في الدليل.

عكس السير