ألمانيا : الشرطة تخلي مقر الحزب الديمقراطي الاشتراكي ” لوجود عبوة مريبة “

قال متحدث باسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا إن الشرطة أخلت مقر الحزب في برلين يوم الاثنين بعد العثور على عبوة مريبة في غرفة البريد.

وأضاف المتحدث إن جميع العاملين خرجوا من المقر بمن فيهم أعضاء الحزب الذين كانوا يعقدون اجتماعا أسبوعيا لبحث برنامج الحزب في الانتخابات المقررة يوم 24 سبتمبر أيلول.

وفي مارس آذار اكتشفت السلطات عبوة تحتوي على كتاب معبأ بالمتفجرات ومرسل إلى وزير المالية فولفجانج شيوبله وهو من المحافظين الذين تتزعمهم المستشارة أنجيلا ميركل.

وأعلنت جماعة يونانية تحمل اسم (خلايا مؤامرة النار) مسؤوليتها عن إرسال الطرد.

والحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل تيار الوسط هو شريك أصغر في الائتلاف الحاكم بزعامة ميركل. (REUTERS)

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