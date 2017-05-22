” أوبر ” تطلق تطبيقاً لنقل البضائع عبر الشاحنات

أطلقت شركة #أوبر لخدمات الأجرة تطبيقاً جديداً يسمح لمستخدميه باستئجار خدمات سائقي شاحنات لنقل البضائع والطرود.

هذا التطبيق الذي أُطلق في الولايات المتحدة بعنوان “أوبر فرايت” يعمل مثل التطبيق التقليدي “أوبر” إذ يوفر التواصل بين سائقي المركبات الثقيلة المهنية ومشغليهم من جهة وأشخاص راغبين في الاستعانة بخدماتهم في عمليات توصيل من جهة أخرى.

وأشارت “أوبر” في رسالة عبر مدونة الكترونية إلى أن “هذا الأمر يسمح بالاستغناء عن عمليات البحث والحجز للبضائع، وهو أكبر مصدر للضغط النفسي في المهام اليومية للسائقين”.

وأضافت الشركة التي تتخذ مقراً لها في سان فرانسيسكو “ما كان يتطلب ساعات عدة واتصالات هاتفية كثيرة بات يمكن انجازه اليوم بكبسة زر”.

ويتعين على السائقين الخضوع لتقييم وتلبية بعض الشروط للمشاركة في هذه الخدمة الجديدة، بحسب “أوبر” التي لم تقدم أي تفاصيل بشأن آليات هذه الرقابة.

وقد وسعت خدمة تأجير السيارات أخيراً عرضها من خلال إطلاق عمليات توصيل للطعام (أوبر ايتس) والمشاركة في تطوير سيارة ذاتية القيادة مع شركتها “أوتو”.

وأشارت شركة “سي بي انسايتس” إلى أن الاستثمارات في الشبكات والمنصات اللوجستية كانت تمثل 7.7 مليارات دولار العام الماضي في قطاع تهيمن عليه شركتا “يو بي إس” و”فيدكس” العملاقتان. ( AFP )

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