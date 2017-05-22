إيسكو ينهي الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

أخيراً وجد صانع اللعب الساحر #إيسكو مكاناً في تشكيلة #ريال_مدريد، ليقود مساعي الفريق لتحقيق ثنائية بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وصنع إيسكو هدفاً لكريستيانو رونالدو في الدقيقة الثانية، ليساهم في فوز ريال مدريد 2-0 على ملقة ليحسم اللقب المحلي أمس الأحد.

وبعد أشهر من الشكوك حول مستقبله والتكهنات الصحافية بتركه النادي لعجزه عن المشاركة بصفة منتظمة، تبدلت الأحوال تماماً في سانتياغو برنابيو.

وأجبرت مشاكل غاريث بيل مع الإصابات المدرب زيدان على تغيير خطته وكان إيسكو الرابح الأكبر بعد اتباع طريقة 4-4-2.

ويلعب إيسكو في مركز لاعب الوسط المهاجم تحت رأسي الحربة، في مركز مثالي له، ومنحت هذه الخطة ريال أول لقب في الدوري المحلي منذ 2012، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة يوفنتوس.

وقال إيسكو للصحافيين أمس الأحد: “لا تقلقوا يا جماهير ريال مدريد.. أنا باق في الفريق”، لينهي الجدل بشأن مستقبله.

وأضاف اللاعب: “نعم كان الموقف معقداً في البداية لكنني حافظت على تماسكي وتلقيت دعماً من الجميع”.

ولعب إيسكو دوراً محورياً في تفوق ريال في النصف الثاني من الموسم، إذ سجل عشرة أهداف في 30 مباراة بالدوري شارك أساسياً في 18 منها.

وأبهر إيسكو جمهور ريال منذ انضم من ملقة في 2013، وشعر بسعادة لإهداء اللقب لفريق العاصمة الإسبانية الذي أصبح بيتاً له.

وتألق إيسكو أمام فريقه السابق ليساعد ريال على تجنب التعثر في الأندلس كما كان انسجامه مع رونالدو ملهما في الأشهر القليلة الماضية.

وعلى الرغم من إمكانية لحاق بيل بنهائي دوري الأبطال في كارديف فإن زيدان سيواصل الاعتماد على خطته الجديدة على الأرجح بدلاً من العودة إلى طريقة 4-3-3 الملائمة للاعب الويلزي. ( reuters )

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