الدنمارك : مطالبات بفرض ” حظر تجول مسائي ” على اللاجئين القصر

اعتدى عدد من طالبي اللجوء القصر في #الدنمارك على شخصين، الأمر الذي دفع حزباً معارضاً للمطالبة بفرض حظر تجول مسائي على اللاجئين القصر.

وسائل إعلام دنماركية قالت، يوم أمس الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن ستة من طالبي اللجوء (12 – 16 عاماً) وهم من أصل مغربي، اعتدوا يوم الجمعة الماضي على شخصين يبلغان من العمر 19 و 24 عاماً في كوبنهاغن، وتم إطلاق سراح ثلاثة منهم لأنهم تحت سن الـ 15.

وجاء الاعتداء بعد رفض الشاب الأكبر إعطاءهم ساعته، فقام أحدهم بضربه على رأسه بزجاجة.

وأكد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الدنماركي المعارض، أنه يسعى لحظر تجول مسائي، على طالبي اللجوء في مراكزهم.

ونقل عن المتحدثة باسم الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الدنماركي، ترين برامسن، قولها: “علينا أن نضمن أنهم لن يستطيعوا أن يتجولوا بحرية في الليل بهذه البساطة، أنا متفاجئة لعدم وجود قوانين أكثر صرامة لطالبي اللجوء الشباب”.

وهذه المطالب ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وأن طالب حزب الشعب الوطني اليميني بحظر تجول على طالبي اللجوء أيضاً.

وكان البرلمان الدنماركي أقر حزمة قوانين صارمة متعلقة باللاجئين، العام الماضي، وقد تضمت حينها تسليم اللاجئين لأغراضهم الثمينة وأموالهم لتمويل تكلفة استقبالهم واستضافتهم.

عكس السير