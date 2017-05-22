اللبناني فادي فواز يطالب بميراثه من تركة صديقه المغني جورج مايكل

بعد براءته من قتل صديقه المثلي نجم البوب الراحل #جورج_مايكل، يبدو أن اللبناني الأصل فادي فواز قرر عدم الغياب عن مانشيتات الصحف، حيث يطالب بميراثه من تركة صديقه التي تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، وليس ذلك فحسب وإنما يريد أيضاً البقاء في منزله الذي تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لا يريد فواز (43عاماً) التخلي عن نمط الحياة الفخم الذي عاشه مع أسطورة البوب.

وقال مصدر مقرب من فواز، إنه يسعى للتأكد من حصوله على حصة ضخمة من التركة والبقاء في المنزل الفاخر الذي عاش فيه مع النجم، كما يأمل كسب الملايين من نشر كتاب عن حياته مع مايكل، فيما عرض عليه الناشرون حتى الآن 50 ألف إسترليني فقط.

وقال صديق طفولة مايكل، جورجيو (54عاماً) بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز : “هذا الشيء لم تتخيله عائلته على الإطلاق، لاسيما وأن فادي لا يخفي ما يريده من المال”.

وكان فواز قد عثر على جورج مايكل ميتاً في عيد الميلاد في غورينغ، أوكسفوردشاير، وحامت حوله الشبهات في قتله وتمت تبرئته فيما بعد، إلا أن الظروف المحيطة بوفاته مازالت غامضة.

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