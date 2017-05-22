اليورو ينتعش بعد تلميح ميركل لأثر تراجع العملة على ألمانيا

صعد اليورو في المعاملات الصباحية بأوروبا الاثنين بعد أن أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تراجع اليورو والسياسة النقدية بالغة التيسير كأسباب للفائض التجاري الألماني الضخم.

وعززت التصريحات تكهنات بالسوق بأن المسؤولين الألمان في البنك المركزي الأوروبي قد يضغطون بقوة لتشديد لغة بيان السياسة النقدية ووضعها هذا العام.

ساعد ذلك العملة الموحدة لترتفع نحو نصف سنت عن أدنى مستوى لليوم قرب 1.1160 دولار، وكان اليورو مرتفعا 0.2% عند 1.1232 دولار.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1% بعد تصريحات ميركل بشأن التجارة ليسجل 97.011 وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني. (CNBC)

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