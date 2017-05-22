بالفيديو .. تصميم روبوتات لحماية المشجعين الإنكليز في كأس العالم بروسيا

صمم معهد #موسكو التكنولوجي روبوتاً خاصاً لحماية المشجعين الإنكليز خلال فعاليات كأس العالم 2018 التي تقام على الملاعب الروسية العام القادم.

وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر فيه الروبوت “ألان تيم” وهو يتجول في الشوارع، ويبعث رسالة لطمأنة عشاق الرياضة الذين يخططون للسفر إلى #روسيا لحضور مباريات #كأس_العالم الصيف المقبل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال باحثون في معهد موسكو التكنولوجي إن الروبوت الذي يبلغ طوله نحو 4 أقدام قادر على كشف المشاعر الإنسانية، والاتصال بالشرطة، في حال تحديد سلوك عدواني من قبل المشجعين، وفشله في حل أي خلاف بنفسه بالحوار السلمي.

ويأتي الكشف عن هذا الروبوت بعد نحو 3 أشهر من عرض برنامج وثائقي على بي بي سي، تناول التهديدات التي يمثلها جيش من “الهوليغانز” الروس على مشجعي كرة القدم خلال مباريات المونديال التي ينتظرها الملايين حول العالم.

وفي مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل ووسائل الإعلام يقول الروبوت وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “قرأت على الإنترنت أن العديد من المشجعين الإنكليز لديهم مخاوف حول مستوى الأمن في روسيا، ولكن لا يوجد أي داع للقلق، فسأقوم بنفسي بحمايتكم”. وأضاف الروبوت “أعد بأنني سأصطحبكم في موسكو وأحميكم من أي مشكلة”.

وقال متحدث باسم المعهد “عرض الروبوت ألان تيم حماية المشجعين الإنكليز خلال كأس العالم 2018، وذلك لأن العديد منهم لديهم مخاوف حول السلامة، ولتهدئة هذه المخاوف، وعد الروبوت باصطحاب المشجعين في موسكو وحمايتهم من أية مشكلة يمكن أن تنشأ”.

ويقول القائمون على المشروع إن الهواية المفضلة للروبوت متابعة مبارية كرة القدم وتحليل التكتيكات، لكن أهم ما يميزه هو أنه قادر على تمييز الوقت الذي تسوء فيه الأمور بين جموع المشجعين.

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