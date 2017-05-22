بايرن ميونخ يدخل ” موسوعة غينيس ” للأرقام القياسية

دخل نادي #بايرن_ميونخ الألماني ” #موسوعة_غينيس ” للأرقام القياسية بتحقيقه لرقم مميز في مسابقة #دوري_أبطال_أوروبا لكرة القدم.

وحقق بايرن ميونخ رقماً قياسياً بخوض 16 مباراة على ملعبه “أليانز أرينا” في البطولة الأوروبية للأندية دون تلقي أي هزيمة.

وسجل النادي الألماني العريق هذا الرقم المميز في الفترة ما بين 17 سبتمبر 2014 بالفوز على مانشستر سيتي الإنكليزي بهدف نظيف، حتى 15 فبراير 2017 بالتغلب على أرسنال الإنكليزي بخمسة أهداف لهدف واحد.

وتسلم الجائزة قائد الفريق، الألماني فيليب لام الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي وفقاً لصحيفة إيلاف ، بالإضافة لزميله ومواطنه المهاجم توماس موللر.

يُشار أنّ نادي بايرن ميونخ قد تُوّج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الجاري ( 2016/2017 ) لكنه خرج خال الوفاض في مسابقتي دوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا.

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