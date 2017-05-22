تقرير نرويجي : سوريا في المرتبة الثانية عالمياً بعدد ” المهجرين داخلياً “

أصدر المركز النرويجي للاجئين NRC ، تقريره السنوي حول اللاجئين في العالم ،وبحسب التقرير فقد وصل عدد اللاجئين المهجرين داخليا إلى 31.1 مليون شخص لعام 2016 نتيجة للنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

وبحسب المركز، فقد هرب 922 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية(زائير سابقا) نتيجة للنزاع العسكري لتحتل المرتبة الأولى في المهاجرين الداخليين، وتليها سوريا 824 ألف مهاجر داخل البلاد، والعراق ثالثا 659 ألف مهاجر.

ومن ثم أفغانستان 653 ألف مهاجر ونيجيريا 500 ألف واليمن 478 ألف مهاجر.

يذكر بأن عدد المهاجرين نتيجة النزاعات المسلحة وصل إلى 6.9 مليون مهاجر، يعيش منهم 2.6 مليون في أفريقيا.

وبحسب دراسات المركز، فإن المهاجرين نتيجة للكوارث الطبيعية يفوق بثلاث مرات عدد المهاجرين نتيجة للنزاعات المسلحة.

ووصل عدد المهاجرين نتيجة للكوارث الطبيعية إلى 24 مليون شخص في العام الماضي، توزعوا ما بين الصين 7.4 مليون والفلبين 5.9 مليون والهند 2.4 مليون وإندونيسيا 1.2 مليون.

وقال التقرير إن عدد المهاجرين نتيجة لتغيرات الطقس قابل للارتفاع في الأعوام القادمة نتيجة للتغيرات المناخية الكبيرة. (SPUTNIK)

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