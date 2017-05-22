تهنئة ” لافتة ” من برشلونة لغريمه ريال مدريد بطل الدوري

حرص نادي #برشلونة على تهنئة غريمه التقليدي #ريال_مدريد على الفوز بالدوري الإسباني، بعد الجولة الأخيرة من المسابقة التي اختتمت امس الأحد.

وحقق الفريق الملكي لقب الليغا للمرة الأولى منذ عام 2012، عندما انتصر على مضيفه ملقة بهدفين نظيفين، فيما لم يشفع فوز الفريق الكتالوني بنتيجة 4-2 على ضيفه إيبار.

و بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز غرد برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلا : “تهانينا لريال مدريد على فوزه بلقب الليغا لموسم 2016-2017″، في لقطة لافتة بين ألد غريمين في أوروبا والعالم.

وكان برشلونة بحاجة إلى الفوز على إيبار مع انتظار خسارة ريال مدريد أمام ملقة، ليتوج بطلا للمسابقة، لكن كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة كان لهما رأي آخر ، وسجل ثنائي هجوم ريال مدريد هدفين في شباك ملقة، حسم بهما الـ “ميرينغي” اللقب للمرة 33 في تاريخ النادي.

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