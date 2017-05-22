توقيع إعلان لإزالة العوائق و القيود التجارية بين روسيا و تركيا

وقعت تركيا وروسيا إعلانا مشتركا بهدف إزالة العوائق والقيود أمام العلاقات التجارية بينهما.

جاء ذلك عقب لقاء رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، نظيره الروسي، ديميتري ميدفيديف، في اسطنبول على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.

ووقع الاعلان نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، ومن الجانب الروسي نظيره أركادي دفوركوفيتش، بحضور يلدريم وميدفيدف.

ويعد الإعلان المشترك، خطوة هامة على طريق استكمال تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية وتطويرها، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، عقب تخطي ازمة إسقاط طائرة روسية في 2015.(ANADOLU)

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