دراسة : الاسترخاء يسبب أمراضاً مزمنة و وفاة مبكرة

أسبوعان من عدم الحركة وقلة النشاط يمكن أن يفاقما من خطر إصابة الأشخاص الأصحاء بأمراض مزمنة، بل تعرضهم للوفاة المبكرة، وفقاً لتحذيرات ساقتها دراسة جديدة.

فقد أدت الوظائف المكتبية وإدمان مشاهدة التلفزيون إلى ارتفاع معدلات الخمول في جميع أنحاء العالم، ما أسهم في زيادة الإصابة بالسمنة المفرطة، و السكري من النوع الثاني و #أمراض_القلب ، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد منا يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على اللياقة و الصحة من خلال ممارسة الرياضة بعد العمل، و المشي بدلاً من استخدام المترو، وتناول الطعام الصحي.

إلا أن الخبراء يحذرون من أن تلك الجهود لا جدوى منها، ما لم يتم المداومة عليها طوال الوقت، حتى أثناء العطلات.

وأظهرت نتائج الدراسة التي قام بها باحثون في جامعة “ليفربول” أن 14 يوماً فقط من الاسترخاء والكسل على الشاطئ تؤثر على كتلة العضلات وينتج عنها تغيرات أيضية تؤثر بشكل كبير على صحة القلب.

وشملت الدراسة 28 شخصاً يتمتعون بصحة جيدة ونشاط جيد، مع متوسط عمر 25 سنة.

ارتدى جميع المشاركين شارة استشعار لقياس نشاطهم البدني. والتزموا بنظام غذائي موحد لضمان عدم إضافة أية متغيرات على وجباتهم الغذائية طوال فترة الاختبار.

كما خضع جميع المشاركين لفحوص صحية شاملة، لتحديد كمية الدهون والكتلة العضلية في أجسامهم، وقدرتهم على ممارسة الرياضة، ومدى لياقتهم البدنية.

وأجريت التقييمات في بداية الدراسة، وبعدها تم البدء ببروتوكول لتقليل الحركة والاسترخاء لمدة 14 يوماً، أدى إلى خفض نشاط المشاركين بأكثر من 80%، من حوالي 10000 خطوة يومياً، إلى حوالي 1500.

وجد الباحثون أن هذا التغيير يعني أن المشاركين تراجعوا عن ممارسة الرياضة من مدة 161 دقيقة يومياً إلى 36 دقيقة فقط.

في الوقت ذاته، فإن مقدار الوقت الذي يقضونه فى الجلوس خاملين لا يفعلون أي شيء قد زاد بنسبة 129 دقيقة في المتوسط.

وبعد فترة من الخمول، تلاحظ وجود تغييرات كبيرة في تكوين الجسم، بما في ذلك فقدان كتلة عضلات الهيكل العظمي، وزيادة في إجمالي الدهون في الجسم.

وتميل التغيرات في دهون الجسم إلى التراكم مركزياً، وهو عامل خطر رئيسي لتطور وظهور الأمراض المزمنة وفق ما اوردت قناة العربية، كما انخفضت لدى المشاركين بصفة عامة وبشكل حاد مستويات اللياقة في الجهاز التنفسي، وأخفق المشاركون في الجري لفترة طويلة، أو بنفس الحدة قبل بداية التجربة.

كما لوحظ أيضاً خسارة كبيرة في كتلة العضلات الهيكلية، مع انخفاض في كتلة الجسم (كتلة كاملة) (متوسط خسارة بمعدل 0.36 كلغ) وانخفضت كتلة الساق (بمتوسط نقص 0.21 كغم).

يقول المؤلف الرئيسي للدراسة دكتور دان كثبرتسون: “في مجموعة من الناشطين جسدياً وصحياً من الشباب الذين كانوا لائقين وفقاً للمبادئ التوجيهية للنشاط البدني الموصى بها، فإن 14 يوماً فقط من السلوك الخامل أدت إلى مستويات انخفاض صغيرة ولكنها ملموسة في اللياقة البدنية التي صاحبها انخفاض في كتلة العضلات والزيادات في دهون الجسم”.

ويضيف: “هذه التغيرات يمكن أن تؤدي إلى مرض الأيض المزمن و الوفيات المبكرة. وتؤكد النتائج على أهمية بقاء النشاط البدني، وتسليط الضوء على العواقب الخطيرة لاستمرار السلوك الخامل. إن نشاطنا البدني اليومي هو مفتاح تجنب المضاعفات الصحية والمرضية. يجب على الناس تجنب الجلوس خاملين لفترات طويلة من الزمن”.

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