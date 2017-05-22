دمشق : ” صهريج بنزين ” يدهس عدة سيارات و يتسبب بإصابات و خسائر مادية

تسبب حادث سير في دمشق، بإصابة عدد من المدنيين، في منطقة تشتهر بكثرة الحوادث فيها.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن الحادث وقع على طريق مشفى الشامي (طريق قاسيون)، حيث قامت “صهريج بنزين بدهس عدد من السيارات”.

ونجم عن الحادثة إصابة عدة أشخاص، دون تسجيل سقوط ضحايا.

ويطلق على طريق قاسيون في دمشق اسم “طريق الموت”، لكثرة الحوادث التي يشهدها، وسبق وأن سجلت العديد من المطالبات بمنع السيارات والشاحنات المارة فيه من تجاوز السرعة وفقدان السيطرة.

* الصورة للحادثة (مصادر موالية – فيسبوك، لم يتسن لعكس السير التأكد من صحتها من مصادر مستقلة أو موثوقة)

عكس السير