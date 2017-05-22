رجل أعمال أسترالي يتبرع بـ 298 مليون دولار

قدم رجل الأعمال الأسترالي اندرو فورست، وهو من أقطاب قطاع المناجم، تبرعًا هو الأعلى قيمة في تاريخ بلاده، إذ دفع 400 مليون دولار أسترالي ، أي ما يعادل 298 مليون دولار أميركي، لتمويل قضايا اجتماعية وعلمية عدة.

وقال فورست وهو مؤسس ورئيس مجموعة “فورتسكيو ميتلز”، إن “هذا التبرع هو عربون حب منه ومن زوجته نيكولا”.

وأضاف رجل الأعمال البالغ من العمر 55 عاما، خلال حفل قدمه النجم الهوليوودي راسل كرو بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز : “نقوم بذلك الآن لأننا في مرحلة مهمة بالنسبة للقضايا التي نتبرع من أجلها”.

وقد تعهد فورست بتقديم نحو 75 مليون دولار أسترالي لمكافحة السرطان، فيما يصب الباقي في تمويل قضايا عدة، منها مكافحة الاستعباد المعاصر، أو لتمويل قطاع التعليم ، وقد أطلق اندرو فورست سنة 2012 “ووك فري فاونديشن”، وهي مبادرة ترمي إلى التوعية على الأشكال المعاصرة من العبودية.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولكم تورنبول “هذا أكبر تبرع خيري يتم تقديمه دفعة واحدة في تاريخنا”، مشيرا إلى أنه “سيساهم في تغيير حياة آلاف الأشخاص هنا وفي العالم أجمع”.

وتعتبر “فورتسكيو”، من بين أكبر أربعة مصدرين عالميين لخام الحديد، بعد شركتي “بي اتش بي بيليتون” و”ريو تينتو” الإنكليزيتين الأستراليتين، وشركة “فالي” البرازيلية.

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