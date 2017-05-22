سقوط قذيفة مصدرها سوريا في الأردن

قالت وسائل إعلام أردنية، إن قذيفة قادمة من الجانب السوري سقطت بالقرب من الحدود بعيداً عن التجمعات السكانية والعمرانية دونما احداث اصابات بشرية وخسائر مادية.

وقال متصرف لواء البادية الشمالية الغربية غسان الكايد، لصحيفة الرأي الأردنية، ان “قذيفة طائشة نتيجة الصراع الدائر في الجانب السوري سقطت بالقرب من الحدود الاردنية في منطقة خالية وبعيدا عن التجمعات السكانية ولم تسفر عن خسائر بشيرية او مادية، نافيا سقوطها في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية”.

وتشير المعلومات المستقاة من مواطنين في المفرق، بحسب الصحيفة، إلى ان دوي انفجارات قوية سمعت اليوم في المحافظة واشتدت حدتها في لواء البادية الشمالية الغربية المحاذية للحدود السورية.

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