عدد أجهزة المساعد الرقمي ستفوق سكان الأرض بحلول عام 2021

يتوقع المحللون أن يصل عدد الأجهزة المزودة بتقنية المساعد الشخصي الرقمي إلى أكثر من 7.5 مليار جهاز مستخدم خلال أربع سنوات.

وبحسب تقديرات محللي شركة الأبحاث والاستشارات “أوفوم”، فإن عدد هذه الأجهزة التي تقدم خدمة المساعد الشخصي الرقمي سيصل إلى أكثر من 7.5 مليار جهاز عام 2021. وذكر مكتب التعداد الأمريكى أن عدد أجهزة المساعد الرقمى هذا سيتجاوز عدد سكان العالم حالياً.

وفي تحليلها ميزت مؤسسة “أوفوم” بين مختلف أنواع المساعد الرقمي وناقشت ماضي هذه الأجهزة ومستقبلها. وأشار التحليل إل أن عدد هذه الأجهزة العاملة أو المطروحة في السوق بالفعل كان حوالي 3.5 مليار جهاز عام 2016، وأن هذا الرقم سينمو بسرعة كبيرة مع طرح المزيد من أنواع هذه الأجهزة المطروحة حالياً.

و على سبيل المثال فإن أغلب الأجهزة التي تحتوي حالياً على تقنية المساعد الرقمي، هي الآن هواتف، لكن تنامي تقنية السماعة الذكية مثل “أمازون إيكو” و”غوغل هوم” والتلفزيون الذكي والسيارات المرتبطة بالإنترنت، فإن مساحة أجهزة المساعد الرقمي ستتنامى.

وتتوقع أوفوم” أن يستعيد “غوغل أسيستنت” تفوقه في سوق المساعد الرقمي ويليه المساعد الرقمي الصيني “سيري” ثم “سامسونغ بيكسباي”. وتزداد قوة هذه التوقعات لآن الجزء الأكبر من هذه الأجهزة يمثل هواتف. كما أن هناك أجهزة مساعد رقمي أخرى مثل “أليكسا” من “أمازون” و”كورتانا” من “مايكروسوفت”.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن أحد أهم العوامل التي ستؤثر على هذه النتائج هي اللغة والحضور الدولي لها. وذكر تقرير “أوفوم” أن حوالي 95% من مستخدمي “أليكسا” و”غوغل أسيستنت” في أمريكا الشمالية، في حين يوجد 24% من مستخدمي “سيري” في تلك المنطقة . ( DPA )

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