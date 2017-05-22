” غوغل ” تطور وظيفة دفع سهلة في تطبيقات ” أندرويد “

قال المسؤول بقسم عمليات الدفع لدى #غوغل بالي بهات إن الشركة الأمريكية تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع في تطبيقات #أندرويد من خلال إطلاق الوظيفة “Pay with Google”.

وأشار بالي إلى أن المستخدم يمكنه ربط بطاقات الائتمان أو الخصم بحساب غوغل، وبعد ذلك تتم عمليات الدفع في التطبيقات المشاركة بواسطة نقرة إصبع.

وفي الخطوة الأخيرة يتم التصريح بالدفع من خلال بصمة الإصبع أو إدخال كود، وتتواجد واجهة الدفع الجديدة من غوغل في المرحلة التجريبية للمطورين، ولم يكشف بالي بهات أية تفاصيل عن موعد إطلاق الوظيفة الجديدة في تطبيقات أندرويد. ( DPA )

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