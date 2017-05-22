” فولفو ” تختبر عربة ذاتية القيادة لجمع النفايات

أطلقت شركة #فولفو بالتعاون مع شركة Renova المتخصصة في إعادة تصنيع النفايات مشروعا لأتمتة عمليات جمع النفايات المنزلية.

ويرى معدو المشروع أن العربة ذاتية القيادة ستحرر سائق العربة “سابقا”، من واجباته الروتينية، ليتفرغ للتحكم بأجهزة جمع النفايات المنزلية بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم، الأمر الذي سيوفر الجهد الذي يبذله العامل من جهة، ويقنن كمية الوقود من جهة أخرى.

كما نشرت فولفو مقطع فيديو لعمل العربة، يبين سيرها إلى الخلف في شارع ضيق في مدينة سويدية صغيرة، حيث تلتف العربة حول سيارات مصفوفة على جانب الطريق، ثم تتوقف عندما يندفع طفل فجأة نحو الشارع. ثم يعطي السائق إشارة الأمر ببدء الحركة بالضغط على زر.

وتختار العربة أماكن التوقف بنفسها، بناء على معطيات GPS (منظومة الملاحة الفضائية)، ومعلومات قادمة من مستشعراتها، ثم تعود إلى قاعدتها بعد نهاية رحلتها.

ومن المفترض أن تتواصل اختبارات المنظومة طوال هذا العام، حيث ستقوم لجنة خاصة بتقييم النتائج، وبرصد ردود أفعال السكان المحليين على عمل الآلة الجديدة.

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