فينغر : رفضت عروضاً من كل أندية العالم

رفض مدرب #آرسنال، #أرسين_فينغر، حسم الجدل بشأن مستقبله، بعدما أنهى #الدوري_الإنكليزي الممتاز لكرة القدم خارج المربع الذهبي لأول مرة في (21 عاماً)، لكنه أقر بأن الشكوك حوله أثرت على أداء لاعبيه.

وفاز آرسنال 3-1 على إيفرتون، لكن انتصار ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من الدوري أبقاه في المركز الخامس برصيد 75 نقطة، مما سيحرمه من اللعب في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ومجدداً رفع مشجعون في إستاد الإمارات لافتات تطالب برحيل فينغر، فضلاً عن انتقادات صاحب أغلبية الأسهم بالنادي للأمريكي ستان كرونكي ، وينتهي عقد فينغر بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المدرب الفرنسي أن مستقبله سيتحدد بعد نهائي كأس الاتحاد الانكليزي أمام تشيلسي الأسبوع المقبل، وشدد على أن ولاءه للنادي ليس محل شك، مشيراً إلى أنه رفض عروضاً من كل أندية العالم.

وأشار فينغر (67 عاماً) إلى أن الأجواء داخل النادي كانت عنصراً مؤثراً في فشل الفريق في إنهاء الموسم ضمن فرق المربع الذهبي، ليضطر بذلك للمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وتابع: “بالطبع أردنا تجنب الجدل وأنا خبير بشكل كاف للتعامل مع الأمر، لكن كان ما حدث يمثل عائقاً كبيراً لأننا لعبنا في أجواء غير ودية”. ( DPA )

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