كونتي يخشى أرسنال : جريح أقرب للقب الكأس

قال الإيطالي #أنطونيو_كونتي، مدرب #تشلسي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، إن أرسنال الجريح مرشح بقوة للتفوق على فريقه في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في 27 مايو.

وأوضح أن أرسنال سيحرص على التعويض بعد الإخفاق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وبدأ تشلسي احتفالاته بالفوز باللقب بعدما سحق سندرلاند الهابط 5-1، امس الأحد، ويمكنه تحقيق الثنائية المحلية بالفوز على أرسنال، الذي أخفق في إنهاء الدوري في المربع الذهبي رغم فوزه 3-1 على إيفرتون.

وأبقى انتصار ليفربول و مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من الدوري أرسنال في المركز الخامس برصيد 75 نقطة، مما سيحرمه من اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال كونتي للصحفيين بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز: “إذا سألتموني من هو المرشح للفوز الآن فإنني سأجيب بأنه أرسنال. لديهم الدافع للخروج بشيء من الموسم”.

وتابع: “أخفق أرسنال في التأهل لدوري الأبطال ويتعين الاستعداد له بأفضل صورة. لا أتحدث عن الأمر من الناحية الخططية بل من ناحية الدوافع”.

وقد يصبح كونتي ثاني مدرب يفوز بالثنائية في أول مواسمه بإنكلترا، منذ فعلها مواطنه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2009-2010.

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