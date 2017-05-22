” لينوفو ” تقدم هاتفها الذكي الجديد ” موتو سي “

كشفت شركة #لينوفو عن هاتفها الذكي “موتو سي”، الذي ينتمي إلى فئة الموديلات الأساسية، والذي يأتي مزوداً بنظام #أندرويد 7 المعروف أيضاً باسم “Nougat”.

وأوضحت الشركة الصينية أن الموديل الأساسي “موتو سي” يأتي بشاشة قياس 5 بوصة وبدقة 480×854 بكسل. وتم تجهيزه بكاميرا خلفية بدقة 5 ميغابكسل مع تركيز ثابت. ويعتمد الجهاز على بطارية سعة 2300 مللي أمبير ساعة.

كما تقدم الشركة الشقيق الأكبر “موتو سي بلس” بشاشة عالية الدقة 720×1280 بكسل، مع بطارية قابلة للتبديل سعة 4000 ميللي أمبير/ساعة. ويزخر الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل مع خاصية التركيز التلقائي.

ويشتمل كلا الجهازين على ذاكرة عشوائية سعة 1 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت، يمكن توسعتها بواسطة بطاقة “إس دي”.

ولم تكشف لينوفو عن موعد طرح وأسعار الهاتفين الجديدين في الأسواق العربية. ( DPA )

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