مخيم للاجئين السوريين في تركيا عدد سكانه أكثر من عدد سكان مركز البلدة التي تستضيفه ( فيديو )

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية، إن لاجئين سوريين في مخيم “بوينو يوغون”، بولاية هطاي جنوبي تركيا، “وسط أجواء مريحة للغاية بعد تحديثه، وتخصيص مرافق اجتماعية مختلفة، تساعدهم على نسيان آلام الحرب التي عاشوها في بلادهم”.

واستبدلت السلطات التركية، الخيم التي كانت موجودة في المخيم الواقع ببلدة ألتين أوزو، بمساكن مسبقة الصنع، يقيم فيها 8 ألف و63 سوري.

ويضم المخيم مدارس ومراكز ترفيهية وملاعب كرة قدم وسلة، وحديقة أطفال، ومقاهي ومطاعم ومتاجر، وورشات للمهن اليدوية ومحال تجارية صغيرة.

وقال قائمقام ألتين أوزو، بولنت أويغور، للوكالة، إن السوريين يقيمون في مساكن مسبقة الصنع، تتألف من طابقين، يضم كل منها حماماً ومطبخاً.

وأردف: “المكان هنا أشبه بمدينة متكاملة، حتى لو كان اسمه مركز إقامة مؤقتة، فإنه يضم عدد سكان أكبر من أهالي مركز البلدة”.

ولفت إلى افتتاح ورشات مهنية خاصة بالنساء مثل الحياكة والخياطة، للمساهمة في الدخل المادي للأسر اللاجئة، بينما يعمل الرجال في مهن مختلفة خارج المخيم.

وأشار إلى وجود 4 أطباء في المستوصف الصحي الخاص بالمخيم، يعملون فيه 6 أيام في الأسبوع.

ونوه أن الحكومة تدفع لكل لاجئ في المخيم 100 ليرة شهرياً.

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