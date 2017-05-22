مسؤول نظامي : تهريب بيض التفريخ من تركيا يلحق خسائر بقطاع الدواجن في سوريا

قال مسؤول نظامي، الاثنين، إن قطاع الدواجن تأثر بشكل كبير، “بسبب الحرب القائمة في البلاد”، وتهريب بيض التفريخ من الخارج.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء عن “مدير المؤسسة العامة للدواجن في سوريا”، سراج خضر، قوله: “قطاع الدواجن سلسلة متواصلة، وأي خلل في أي سلسلة سيتأثر به المستوى الأعلى منها”، مضيفاً أن بعضاً ممن وصفهم بـ “ضعاف النفوس” يقومون بتهريب بيض التفريخ من دول مجاورة وخاصة تركيا، الأمر الذي أثر بشكل كبير على مربي الفروج المحلي، وعاد بالمنفعة على التاجر الخارجي.

وقال خضر إن ذلك أسفر “عن خروج المربين من العملية الإنتاجية، أو انتقالهم إلى أعمال أخرى، وبقاء المداجن في كثير من المناطق التي كانت يزدهر فيها الإنتاج خاوية دون تربية، وبالتالي انعكس سلباً على العملية الإنتاجية”.

وأجبر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المربين على التخفيف من قطعان الدجاج، حيث ارتفعت كلفة تربية قطيع مكون من 10 آلاف طير من مليونين ونصف إلى 25 مليوناً.

وقال خضر إن “نسبة المداجن العاملة في سوريا تبلغ 27% ضمن العمل، وتحسنت خلال عامي 2014 و2015، وطرأ تحسن بسيط في عام 2017، لتصبح النسبة أكثر من 40%”.

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