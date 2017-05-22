مسن مصري عمره 73 عاماً يدرس الإعدادية مع حفيده

قرر مسن مصري يدعي الحاج محمد بدران – 73 عاما-، ابن قرية كفر الصلاحات التابعة لمدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، أن يكمل تعليمه ويحصل على الشهادة الإعدادية بعد أن حصل على شهادة الابتدائية في عام 1956، وأصبح العجوز زميلا لحفيده، وشاركه مذاكرة دروسه في الصف الثالث الاعدادي.

ويرجع قرار العجوز رغبة في خوض الانتخابات البرلمانية بحسب ما ذكرت صحيفة القدس العربي ، حيث أوضح بدران، إنه توجه لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية السابقة، لكنه رفض لعدم حصوله على الشهادة الإعدادية، فتوجه إلى الإدارة التعليمة ببني عبيد وقدم الشهادة الابتدائية التي حصلت عليها في عام 1956 وبدأ في الدراسة وكان وقتها حفيده في المرحلة الابتدائية، وذاكرا سويا حتى وصلا إلى الثالث الإعدادي.

وأضاف “العلم نور وأنا قررت أن أقوم بتكملة تعليمي في الثانوية العامة وبعد ذلك إذا أصبح في عمري بقية أقوم بالدراسة في كلية الحقوق ولم التفت إلى كلمات المنتقدين لي”.

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