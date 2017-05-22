مطعم أمريكي يقدم وجبات لزبائنه بصحبة ” الجرذان الحية ” !

أعلن مطعم سياحي يدعى “بلاك رات كافيه” في ولاية #كاليفورنيا الأمريكية بتقديمه فرصة للزبائن لتناول الطعام واحتساء المشروبات الساخنة مع الجرذان الحية لمدة يومين في الأسبوع.

ويسمح المطعم للزبون بأن يجلس إلى طاولته و يحتسي القهوة و هو محاط بالجرذان والفئران وفق ما ذكرت شبكة “24” الإماراتية، ومن المزمع أن يبدأ المطعم بتقديم هذه الخدمة في الأول من تموز القادم، حيث سيبلغ ثمن الاشتراك بها حوالي 50 دولار أمريكي، وتتضمن الخدمة وجبة مؤلفة من قطعة من المعجنات بالإضافة إلى مشروب ساخن.

وقال ناطق باسم المطعم بأن الزبائن لا يجب أن يخشوا على صحتهم، وأن المطعم يتبع كافة الاحتياطات الصحية، وأضاف بأن الجرذان التي يستخدمها نظيفة جداً ولا تمثل أي تهديد صحي للزبائن.

وسوف تزود وكالة تبنّي الجرذان، المطعم بالجرذان التي يحتاجونها، حيث ستتاح الفرصة للزبائن بالتفاعل مع الجرذان وملاطفتها قبل بدء تناول الطعام سوية.

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