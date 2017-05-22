ميسي يتوج بـ ” الحذاء الذهبي ” للمرة الرابعة في مشواره

توج مهاجم #برشلونة، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، بجائزة #الحذاء_الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، وذلك للمرة الرابعة في مشواره الكروي.

وتصدر “البرغوث” قائمة هدافي دوريات “القارة العجوز”، بتسجيله 37 هدفاً منحته 74 نقطة، ليتخطى مهاجم سبورتنغ لشبونة، الهولندي باس دوست صاحب الـ34 هدفاً، وكذلك مهاجم بروسيا دورتموند، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (31 هدفاً).

وفاز ميسي (29 عاماً) أيضاً بجائزة “بيتشيتشي” كهداف لليغا الإسبانية للمرة الرابعة، والتي حصل عليها أيضاً في مواسم فوزه بالحذاء الذهبي وهي 2009-10 (34 هدفاً) و2011-12 (46 هدفاً) و2012-13 (50 هدفاً).

وبهذا الشكل يعادل ميسي رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سبق وحصل على الحذاء الذهبي 4 مرات من قبل مع مانشستر يونايتد في موسم 2007-08 ومع ريال مدريد في (2010-11 و2013-14 و2014-15).

ولكن الأهداف التي سجلها النجم الأرجنتيني هذا الموسم لم تساعد فريقه في الاحتفاظ بلقب الليغا، التي توج بها الغريم التقليدي ريال مدريد. ( EFE )

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