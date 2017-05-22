” ناسا ” : عملية سير طارئة في الفضاء لتغيير كمبيوتر معطل

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (#ناسا) إن رائدي فضاء سيغادران محطة #الفضاء الدولية غداً الثلاثاء للقيام بعملية سير طارئة في الفضاء لتغيير جهاز كمبيوتر معطل من بين جهازين يتحكمان في الأنظمة الأمريكية الرئيسية خارج المحطة الفضائية.

وتعطل هذا الجهاز الأساسي أول من أمس السبت تاركاً المحطة التي بلغت تكلفتها 100 مليار دولار تعتمد على نظام احتياطي لنقل الأوامر إلى شبكة الطاقة الشمسية وحلقات التبريد ومعدات أخرى. وقالت ناسا في بيان إن طاقم المحطة الحالي المؤلف من خمسة أفراد من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا لم يواجه مطلقا أي خطر.

وقالت ناسا إن قائدة المحطة بيجي ويتسون ومهندس الطيران جاك فيشر سيتشاركان السير المتوقع أن يستمر لمدة ساعتين. وقال دان هوت المتحدث باسم ناسا إن ويتسون جمعت واختبرت صندوقاً إلكترونياً احتياطياً أمس الأحد لتركيبه بدلاً من الجهاز المعطل الذي تم تركيبه خلال عملية سير جرت في 30 مارس (آذار). ( reuters )

عكس السير