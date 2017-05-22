نتنياهو : القدس كانت و ستظل دائماً عاصمة إسرائيل

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد أن القدس ستظل دائماً عاصمة إسرائيل، وذلك عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأراضي المحتلة.

وقال نتنياهو أمام آلاف في احتفالات بمناسبة احتلال إسرائيل للقدس الشرقية “الليلة أقول للعالم بكامله وبأوضح طريقة ممكنة أن القدس كانت وستظل دائماً عاصمة إسرائيل”.

واضاف أن “جبل الهيكل (الحرم القدسي) والحائط الغربي (حائط البراق) سيبقيان دائماً تحت السيادة الإسرائيلية”.

ويقول اليهود أن الحائط الغربي هو آخر ما تبقى من جدار الهيكل الثاني الذي دمره الرومان في العام 70 قبل الميلاد، ويقع في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وجاءت تصريحات نتنياهو في احتفالات بمناسبة الذكرى الخمسين لاحتلال إسرائيل للقدس الشرقية في حرب عام 1967.

ويتوقع أن يزور ترامب الحائط الغربي الاثنين ليكون أول رئيس أمريكي يزور الحائط أثناء رئاسته.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس والاعتراف بالمدينة “عاصمة موحدة لدولة إسرائيل”.

ويعارض الفلسطينيون والعرب هذه الخطوة التي حذر المجتمع الدولي من أنها قد تؤدي إلى اضطرابات جديدة.

ويعتبر الوضع الدبلوماسي لمدينة القدس أحدى القضايا الرئيسية في النزاع في الشرق الأوسط.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، واعلنتها عاصمتها “الابدية والموحدة” في حين يريد الفلسطينيون جعل الشطر الشرقي العربي من المدينة، عاصمة لدولتهم المنشودة. (AFP)

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