وئام وهاب : ” لن تبقى أرض سورية خارج سيطرة الدولة السورية .. المسألة مسألة وقت “

جدّد رئيس حزب “التوحيد العربي” اللبناني، وئام وهاب، أحد أبرز “شبيحة” بشار الأسد في لبنان، “تأكيد الوقوف إلى جانب سوريا معتبراً أن المعركة في سورية هي معركةٌ نيابة عن كل العرب، وسورية تواجه باسمنا جميعاً الإرهاب الذي كان من الممكن أن يجتاح هذه الأمة”، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام النظام.

وجاء تصريح خلال العشاء الذي نظمته “الجامعة الدولية الإلكترونية” في دمشق، بحضور عدد من مسؤولي النظام، والسفيرين المصري واليمني والقائم بأعمال السفارة الإيرانية في سورية.

وأضاف وهاب: “هذه الأمة لا تستطيع أن تستعيد روحها من دون تعاون حقيقي مصري ـ سوري، وهذا التعاون يجب أن يذهب باتجاه التنسيق مع كل القوى التي يمكن أن تدعم قضايانا، ولا يمكن أن نسير بما يخطط له البعض كأن يعتبر بأنّ القضية أصبحت الآن مواجهة مع إيران أو مواجهة مذهبية في هذه الأمة”.

وتابع وهاب: “رغم كلّ التهديدات لا أحد قادر على إسقاط سورية نتيجة تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري، وإن كل ما يجري اليوم من حشود هنا وهناك ما هو إلا محاولات لأخذ حصة ما على الطاولة في الصراع الذي يجري في سورية”.

وختم: “في النتيجة لن تبقى أرض سوريّة خارج سيطرة الدولة السورية، المسألة مسألة وقت، وكل ما يقال لكم عن اتفاقيات كلها ستسقط تباعاً, وأنتم تشاهدون كيف تتساقط معاقل الإرهابيين الواحد تلو الآخر, مختتماً القول: أنا مطمئن بأنّ سورية ستعود، المسألة مسألة وقت, ولكن سورية عائدة وستنتصر”.

عكس السير