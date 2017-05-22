وزير الخارجية الألماني يدعو إيران لوقف دعمها ” المجموعات المسلحة في سوريا و العراق “

دعا وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، السلطات الإيرانية إلى وقف دعمها لبعض المجموعات المسلحة في كل من سوريا والعراق في حال ترغب في إقامة علاقات جيدة مع الغرب.

وقال غابرييل، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، جان-إيف لودريان، عقد عقب محادثاتهما في برلين، اليوم الاثنين: “إن إيران تقوم بدور معقد، وخاصة في سوريا والعراق”.

وفي إشارة إلى فوز الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في الانتخابات الأخيرة وتوليه ولاية رئاسية ثانية، اعتبر غابرييل أن من الضروري توجيه رسالة واضحة لطهران مفادها أن ألمانيا ودول الغرب الأخرى “مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة”، مضيفا في الوقت ذاته: “لكننا نتوقع أن تتصرف إيران بمسؤولية في المنطقة وألا تدعم الإرهاب، وإنما سياسات السلام”.

ولفت وزير الخارجة الألماني إلى أنه “عندما سيحدث ذلك فستعود الثقة بهذه البلاد كأرضية ملائمة للاستثمار”. (RT)

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