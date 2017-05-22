63 شخصاً المتوسط اليومي لعدد طالبي اللجوء في السويد

قالت وكالة الأنباء السويدية، إن إلغاء عمليات التحقق وفحص الهويات في مطار #كوبنهاغن الدولي في الدنمارك، لم يؤد إلى تأثير واضح على عدد طالبي اللجوء القادمين إلى السويد.

وحسب أرقام مصلحة الهجرة، وفق ما نقلت شبكة “الكومبس” السويدية، عن الوكالة، فإن المتوسط اليومي لعدد هؤلاء بلغ 63 شخصاً، وهو أكثر بقليل عن المعدل اليومي للأسبوعين الماضيين.

وبلغ المعدل اليومي العام الماضي 79، شخصاً مقابل 446 طلب لجوء يومي في العام 2015.

وأضافت الوكالة أنه من بين 439 طالب لجوء وصلوا الأسبوع الماضي كان هناك 19 طفلاً من غير المصحوبين بذويهم وكان معظم هؤلاء اللاجئين من سوريا والعراق وافغانستان.

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