آرسنال يعيد 100 جنيه استرليني لجماهيره !

أعاد نادي آرسنال الإنكليزي 100 جنيه إسترليني إلى جماهيره بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واكتفى آرسنال بالمركز الخامس في البريميرليغ ليبتعد لأول مرة منذ 20 عامًا عن دوري أبطال أوروبا ليضطر كذلك لإعادة 100 جنيه لجماهيره نظير فارق سعر التذاكر بين الدوري الأوروبي ودوري الأبطال.

وقرر النادي اللندني تخفيض أسعار تذاكره الموسمية للموسم المقبل بعد تأكد مشاركة الفريق في الدوري الأوروبي، وأعاد لجماهيره فارق السعر بين البطولتين.

وأرسل النادي خطابات إلكترونية جاء فيها بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز: “أكدت نتائج مباريات الأحد في الدوري الممتاز أن الفريق سيشارك الموسم المقبل في الدوري الأوروبي وهذا بالطبع أمر مخيّب للآمال لنا جميعًا يتمثل في عدم المشاركة في دوري الأبطال لأول مرة منذ 20 عامًا ولكن يجب علينا الآن التركيز على بطولة مختلفة ومواجهة فرق جديدة ومحاولة الفوز بالدوري الأوروبي”.

وأضاف الخطاب الموحد: “أعلنا في وقت سابق أنه لن يكون هناك أي زيادة في أسعار التذاكر الموسمية بالدوري الممتاز وكأس الاتحاد الموسم المقبل 2017/2018، ويعتبر النادي أن أسعار تذاكر الدوري الأوروبي أقل من دوري الأبطال لذلك أعدنا تسعير التذاكر لينخفض السعر مقارنة بالعام الماضي”.

وتابع الخطاب: “ستستمر التذاكر الموسمية لتشمل الدخول إلى جميع مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز وعددها 19 مباراة على ملعب الإمارات وأول 7 مباريات لكأس الاتحاد على ملعبنا وكذلك الدوري الأوروبي”.

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