ألمانيا : الشرطة تبحث عن لاجئ سوري هدد حارس أمن بسكين في مركز لإيواء اللاجئين

أعلنت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، أنها تبحث عن لاجئ سوري، هدد حارس أمن في مبنى لإيواء اللاجئين بسكين ، في منطقة “فايسينسي” التابعة لمدينة برلين، شرقي البلاد.

موقع “إر بي بي” الإخباري قال، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ المشتبه به (34 عاماً)، أمسك بحارس الأمن (27 عاماً) من رقبته وهدده بالسكين، في الوقت الذي حاول أحد الشهود سحب السكين منه.

وأوضح أن المشتبه به هرب من موقع الاعتداء، بعدما أصيب الشاهد (24 عاماً) بجراح خفيفة بذراعه.

وقالت الشرطة، إن اللاجئ السوري قام بأعمال شغب بمنطقة الانتظار في المبنى، بالإضافة لتخريب الكراسي والنوافذ، قبل أن يلوذ بالفرار.

وبحسب الموقع، فإن المشتبه به معروف لدى الشرطة، موضحاً أنها لم تتمكن من إيجاده، رغم إخلاء المبنى بأكمله لأكثر من ساعتين، والبحث عنه.

وتحقق الشرطة بالحادثة بتهمة التهديد والتسبب بأذى جسدي خطير.

عكس السير