ألمانيا : القبض على مشجعين سرقا ” عارضة مرمى ” !

ألقت الشرطة الألمانية، القبض على اثنين من مشجعي هامبورج، سرقا عارضة مرمى ملعب “فولكسبارك”، عقب انتهاء المباراة التي فاز فيها فريقهم (2-1) مطلع الأسبوع، على فولفسبورج، ليضمن بقائه في الدوري الألماني.

وطبقًا للرواية الصادرة عن الشرطة الألمانية، وصل المشجعان، وهما يحملان العارضة التي يصل وزنها لـ14 كيلوجرامًا لمحطة المواصلات الرئيسية لهامبورج، حيث أُجبروا من هناك على إعادتها، إلا إنهما أكدا أنهما كانا يرغبان في الاحتفاظ بها كتذكار.

وبفضل فوزه الصعب على فولفسبورج، تمكن هامبورج من الإفلات من خوض مباراة فاصلة، مع فريق من دوري الدرجة الثانية للصراع على البقاء، في دوري الأضواء في الموسم المقبل.

وعقب انتهاء المباراة مباشرة، قام المئات من الجماهير بالنزول إلى أرض الملعب ليحتفلوا بالإنجاز، الذي حققه فريقهم، ليستغل المشجعان المذكوران، حالة الاضطراب هذه لسرقة عارضة المرمى.

ويعتبر هامبورج، هو الفريق الوحيد الذي لم يهبط، إلى دوري القسم الثاني منذ أن انطلقت البوندسليجا في 1963. (DPA)

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