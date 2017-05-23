إعلام النظام : شهداء و جرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في حمص .. و إحباط تفجير أخرى في ” السيدة زينب ” بدمشق

استشهد أربعة مدنيين بينهم طفلتان وامرأة وجرح آخرون الثلاثاء إثر انفجار سيارة مفخخة في حمص، حسبما افادت وكالة انباء النظام “سانا”.

وذكرت الوكالة “أن ارهابيين اثنين فجرا سيارة مفخخة نوع بيك أب أمام محطة الكهرباء، ما تسبب بارتقاء أربعة شهداء وإصابة ثلاثين شخصا بجروح ووقوع أضرار مادية في المكان”.

وأشارت الوكالة إلى أن عناصر دورية أمنية اشتبهوا بسيارة وقاموا “باطلاق النار عليها قبل وصولها إلى محيط المشفى الاهلي والساحة الرئيسية في حي الزهراء حيث تتجمع أعداد كبيرة من المواطنين”، فقام “الارهابيان بتفجير نفسيهما بالسيارة المفخخة”.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي أن طفلتين ومهندسا يعمل في محطة الكهرباء الرئيسية وامرأة “قضوا في التفجير الارهابي”.

ويأتي التفجير بعد يوم من انتهاء عملية تهجير أهالي ومقاتلي حي الوعر المحاصر، بسط ميليشيات النظام سيطرتها على مدينة حمص بالكامل.

على صعيد آخر، نقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة دمشق “ان الجهات المختصة دمرت صباح اليوم سيارة مفخخة بداخلها ارهابيان انتحاريان قبل وصولها الى احدى نقاط التفتيش قرب مفرق المستقبل المؤدي الى بلدة السيدة زينب ” في ريف دمشق.

واكد المصدر “مقتل الارهابيين” و”استشهاد مدني واصابة اخر صادف مرورهما في المكان”.

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