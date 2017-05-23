إعلام النظام : عودة أكثر من 6 آلاف عائلة إلى قرى ريف حلب الشرقي ( فيديو )

\u0625\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0646\u0638\u0627\u0645:\u0639\u0648\u062f\u0629 \u0623\u0643\u062b\u0631 \u0645\u0646 6 \u0622\u0644\u0627\u0641 \u0639\u0627\u0626\u0644\u0629 \u0625\u0644\u0649 \u0642\u0631\u0649 \u0631\u064a\u0641 \u062d\u0644\u0628 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0642\u064a(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n
يظهر جواز المرور الى هذه المناطق واضحا صورة هذا المتغطرس القاتل حسن عدو الله واعلام البعث والنظام والهتاف للمتخلف الذي ما زال يعتقد نفسه قائدا ورئيسا وربما سيطلب اليهم توقيع عريضة المليون الحلبية
ومع ذلك عندما يستقرون في بيوتهم ستدق ابوابهم عناصر الامن وتقتاد الشباب اما الى المحرقة المسماة الجيش وربما الى ما وراء الشمس
الحق مش على الكلب اللي بالصورة الحق على هالشعب المتخلف الاجرب اللي مستعد يبيع مؤخرته مشان تنكة سمنة، شوف الفقر على هالوجوه حتى قبل الاحداث عايشين عيشة الكلاب.
شوايا.