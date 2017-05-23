اشترته بـ 10 جنيهات .. سيدة بريطانية تبيع خاتمها بـ 350 ألف جنيه ( فيديو )

من المتوقع أن يُباع خاتم بمبلغ 350 ألف جنيه إسترليني، في مزاد علني بعد 30 عامًا، منذ أن اشترته صاحبته بمبلغ 10 جنيهات إسترليني في أحد المزادات على أنه مجرد خاتم زينة.

وكان يُعتقد أن الخاتم الذي يحتوي على “حجر ذي حجم استثنائي” غير أصلي، لأن ألماس في القرن التاسع عشر لم يعتد قطعه بطريقة تبرز لمعانه، مثلما يحدث مع الأحجار الكريمة اليوم.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، السيدة ارتدت الخاتم الذي لا تعرف قيمته لعقود، وهي تقوم بجميع الأعمال من التسوق إلى الأعمال المنزلية.

وكانت المرأة قد اشترت الخاتم الذي يحتوي على حجر من ألماس أبيض ويزن 26.27 قيراط في مزاد بمستشفى “ويست ميدلسكس” في “ايسلورث” في غرب لندن في الثمانينيات.

وقالت جيسيكا ويندهام رئيسة قسم المجوهرات في المزاد: “إن صاحبة الخاتم كانت ترتديه وهي تتسوق، واعتادت ارتداءه كل يوم” وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، وأضافت “لكن الخاتم تم شراؤه على أساس أنه غير حقيقي، ولم يكن لأحد أي فكرة عن أن الخاتم له قيمة جوهرية على الإطلاق، في حين أن من تشتريه كانت تتمتع بارتدائه كل هذا الوقت”.

وقالت السيدة ويندهام: إنه بعد حوالي 30 عامًا من ارتداء الخاتم، جلب أصحاب الخاتم هذه القطعة الألماس إلى دار سوذبي للمزادات بعد أن قال لهم صائغ مجوهرات: إن هذا الخاتم قد تكون له قيمة كبيرة.

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