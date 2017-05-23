الدولار يهبط مع استمرار المخاطر السياسية و تعليقات لميركل ترفع اليورو

هبط الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر أمام سلة من العملات موسعا خسائره من الأسبوع الماضي مع تضرر العملة الأمريكية من حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وانتعاش اليورو.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.14 بالمئة إلى 97.005 في أواخر التعاملات بالسوق الأمريكي. وفي وقت سابق من الجلسة هبط إلى 96.797 وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.

ومني الدولار بخسائر بلغت أكثر من 2 بالمئة الأسبوع الماضي عند سجل أسوأ آداء في أكثر من عام وسط تزايد القلق في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا إقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي الذي كان يشرف على تحقيق في صلات محتملة بين فريق الرئيس وروسيا.

وأثارت التوترات السياسية في واشنطن مخاوف أيضا من تأجيلات محتملة في مساعي ترامب لتنفيذ خططه لتحفيز الاقتصاد.

وتضررت العملة الأمريكية أيضا من انتعاش اليورو الذي سجل أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر أمام الدولار أثناء التعاملات يوم الاثنين بعد أن قالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل إن العملة الأوروبية “ضعيفة جدا” بسبب السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.1232 دولار في أواخر التعاملات بالسوق الأمريكي بعد أن سجل عند أعلى مستوى له في الجلسة 1.1263 دولار.

من ناحية أخرى، تراجع الجنيه الاسترليني أمام معظم العملات بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي تقلص تفوق حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي على حزب العمال المعارض قبل انتخابات عامة الشهر القادم. (REUTERS)

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