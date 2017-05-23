الرئيس الفنزويلي : المتظاهرون في كراكاس أحرقوا شاباً مؤيداً للحكومة

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن المتظاهرين المناهضين له في العاصمة كراكاس، أحرقوا شابًا من أنصار الحكومة خلال المظاهرة التي نظموها نهاية الأسبوع.

وأضاف مادورو، في برنامج تلفزيوني، الاثنين، أن المتظاهرين المناهضين للحكومة أحرقوا في المظاهرة التي نظموها بالعاصمة كاراكاس، شابًا من أنصار الحكومة يدعى “أورلاندو زاراغوزا” ويبلغ من العمر 21 عامًا، بعد أن سكبوا عليه مادة البنزين.

وتابع إن من وصفهم بـ”النازيين الفاشيين” سيطروا على المعارضة.. “لقد باتوا يحرقون جثث الشباب على قارعة الطريق”.

وتشهد فنزويلا، تظاهرات يومية منذ أكثر من شهر، تطالب برحيل رئيس البلاد، وتتخلل التظاهرات مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

وكانت المعارضة دعت إلى تظاهرات في البلاد، رفضا لمقترح الرئيس مادورو، لصياغة دستور جديد، تقول إنه يسعى من ورائه لتمديد استمراره في السلطة.

وتحمل المعارضة مادورو مسؤولية الأزمة التي تشهدها البلاد، وسط انتقادات واسعة للسياسات التي ينتهجها. (ANADOLU)

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