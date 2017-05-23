القبض على الرئيس السابق لنادي برشلونة

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الرئيس السابق لنادي #برشلونة، #ساندرو_روسيل، ألقي القبض عليه اليوم الثلاثاء، من قبل قوات الشرطة الوطنية في إسبانيا، تنفيذاً للأمر القضائي الصادر بحقه بالضبط والإحضار، بعد اتهامه بالضلوع في جريمة غسيل أموال.

واعتبر المحققون في القضية أن الرئيس السابق للنادي “الكاتالوني” عضواً في شبكة تلقت عمولات غير قانونية مقابل بيع حقوق الصورة الخاصة بالمنتخب البرازيلي لكرة القدم.

وطبقا لما أشارت إليه الصحفية، قام روسيل وباقي المتهمين في القضية بغسل الأموال التي حصلوا عليها من خلال شركات وهمية في الخارج.

وأوضحت مصادر صحفية متعددة أن هذه القضية ترجع إلى الحقبة التي كان يدير خلالها روسيل إحدى الشركات، التي عقدت اتفاقيات مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وذلك قبل أن يتولى رئاسة برشلونة.

ومن خلال تلك الشركة التي كانت تحمل اسم (إيلانتو ماركيتنغ)، قام روسيل بتسويق الحقوق الرياضية للمنتخب البرازيلي من خلال مبارياته الودية وحصل على عمولات نظير ذلك اعتبرها القضاء الإسباني غير قانونية.

ويواجه روسيل اتهامات أخرى في قضية تعاقد اللاعب البرازيلي نيمار مع برشلونة خلال فترة توليه رئاسة النادي.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات على روسيل في قضية نيمار، بداعي الاشتباه في ارتكابه جرائم فساد واحتيال. ( DPA )

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