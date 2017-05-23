الكشف عن هوية منفذ هجوم مانشستر

أكدت الشرطة البريطانية أن منفذ هجوم مانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصا وجرح فيه العشرات هو سلمان عبيدي.

وذكر متحدث باسم الشرطة إن المهاجم يبلغ من العمر 22 عاما.

وقالت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية نقلا عن مسؤولين أمنيين إن عبدي ابن لاجئين ليبيين، ولد في مانشستر عام 1994.

وأوضحت الصحيفة أن والدا عبدي لجئا إلى بريطانيا هربا من نظام العقيد معمر القذافي، ويعتقد بأنه سافر من لندن إلى مانشستر بالقطار.

وقال قائد شرطة مانشستر، إيان هوبكينز، في مؤتمر صحفي، “نعتقد في هذه المرحلة أن الهجوم نفذه رجل واحد”، مضيفا “نعطي الأولوية لمعرفة ما إذا كان تصرف بمفرده أم ضمن شبكة…”.

وأردف قائلا “يمكنني أن أؤكد أن المهاجم لقي حتفه في قاعة مانشستر أرينا للاحتفالات. نعتقد أن المهاجم كان يحمل عبوة ناسفة فجرها ليتسبب في هذا العمل الوحشي”. (SKYNEWS)

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