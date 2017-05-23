الكويت : السجن لأئمة سوريين جمعوا تبرعات لـ ” جبهة النصرة ” زاعمين أنها لمساعدة ” عوائل نازحة “

أكدت “محكمة الاستئناف” الكويتية، الاثنين، حكماً صادراً بحق ثلاثة سوريين، يدينهم بجمع تبرعات دون ترخيص، لصالح “جبهة النصرة” في سوريا.

وجاءت الإدانة على اعتبار أن جبهة النصرة مصنفة كـ “منظمة إرهابية”.

وقالت صحيفة الراي الكويتية، إن اثنين من السوريين “يعملان إمامين ضمن ملاك وزارة الأوقاف، يقومان بجمع التبرعات، مستغلين بذلك منابر المساجد التي يعملان فيها، على أنها لمساعدة العوائل النازحة”، وبناء على ذلك تم جمع مبالغ ضخمة، قاما بتسليمها إلى من قالت الصحيفة إنه “مدير الشركة”، دون أن تذكر أية معلومات إضافية عنها، وقام هذا الأخير بتحويلها إلى حسابات خارجية، ليتم تسليمها إلى “جبهة النصرة”.

وبحسب الصحيفة، فقد أقر المتهمون الثلاثة أمام النيابة العامة بما اتهموا به، وأن المبالغ يتم تحويلها عبر حسابات مختلفة، وعلى أجزاء حتى لا يتم رصدها أو الاشتباه بها، وأنها تسلم إلى مسؤولين في الجبهة، إلا أنهما عادوا وأنكروا التهم الموجهة إليهم أمام محكمة الجنايات.

وكانت “محكمة الجنايات” الكويتية أصدرت قراراً بحق السوريين الثلاثة، في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي، قضت بموجبه بسجن المتهمين الثلاثة لخمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم بمبلغ 14 ألف دولار.

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