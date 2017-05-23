بالتعاون مع غوغل .. مفوضية اللاجئين تطلق موقعاً يجيب عن ” الأسئلة الأكثر شيوعاً بشأن أزمة اللاجئين السوريين “

تعاونت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مع غوغل، لإطلاق موقع إلكتروني جديد، يهدف إلى الإجابة عن الأسئلة الخمسة الأكثر شيوعا حول أزمة اللاجئين السوريين.

وذكر بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، أن موقع “البحث عن سوريا” انطلق، يوم الاثنين 22 مايو، وسيُعرض على صفحة غوغل الرئيسية في دول محددة.

ويجمع الموقع الجديد بين بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومعلومات غوغل للإجابة عن 5 أسئلة، وهي: 1- كيف كانت سوريا قبل الحرب؟ 2- ماذا يحدث في سوريا؟ 3- من هو اللاجئ؟ 4- أين يذهب اللاجئون السوريون؟ 5- كيف يمكنني مساعدة اللاجئين السوريين؟.

ويتضمن موقع “البحث عن سوريا” قصصاً عن الذين نزحوا بسبب الحرب، إلى جانب مجموعة من الإحصاءات التي تحدد نطاق الدمار الحاصل.

ويحتوي الموقع أيضا على مقاطع فيديو 360 درجة، تصور المواقع القديمة في سوريا التي تعرضت للدمار أو الضرر، فضلا عن صور “Google Earth”، الملتقطة قبل الحرب وبعدها، كما أُلحق رابط التبرع للمفوضية (donate)، في الجزء السفلي من الصحفة، بالإضافة إلى رابط petition)#WithRefugees) الذي يدعو إلى ضمان تعليم اللاجئين الأطفال، مع توفير المنازل المناسبة للعائلات النازحة.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة، في بيان اليوم الاثنين: “يهدف الموقع إلى تبديد المفاهيم الخاطئة حول سوريا واللاجئين، وتقديم نظرة جديدة تماما لأكبر مأساة إنسانية”.

الجدير بالذكر، أن الموقع متاح حاليا باللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، مع إطلاق نسخة باللغة العربية قريباً. (RT)

رابط الموقع : البحث عن سوريا – Searching for Syria

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