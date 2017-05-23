بالفيديو .. رجل بلا انعكاس بالمرآة يثير الرعب في متجر أمريكي

أثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الرعب بين مستخدمي هذه المواقع، حيث ظهر فيه رجل يمر من أمام مرآة في أحد المتاجر الأمريكية، دون أن يظهر له أي انعكاس في المرآة.

وتقول الأساطير إن مصاصي الدماء يخشون من الثوم ولا يخرجون تحت أشعة الشمس، بالإضافة إلى أن صورهم لا تظهر في المرايا وزجاج النوافذ، مما دفع البعض إلى القول إن الرجل الظاهر في الفيديو ما هو إلا مصاص دماء حقيقي، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وتم تصوير هذه المشاهد بواسطة كاميرا أمنية داخل متجر في سافانا بولاية جورجيا الأمريكية، وتظهر فيه امرأتان تستعرضان الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وفي البداية يمر رجل من أمام الكاميرا، فيظهر انعكاس صورته في المرآة المثبتة داخل المتجر، قبل أن يعبر رجل آخر، والمفاجأة أن انعكاس صورته لم يظهر على الإطلاق في المرآة!

وأثار هذا الفيديو موجة عارمة من النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم المعلقون بين من اعتبر أن المشاهد مفبركة، وبين مصدق لما جاء فيها، كما لم تخل التعليقات من مناقشات حول احتمال أن يكون الرجل الظاهر في الفيديو، والذي غاب انعكاس صورته عن المرآة مصاص دماء حقيقي.

عكس السير