بريطانيا : تنظيم ” داعش ” يتبنى تفجير مانشستر .. و السلطات تلقي القبض على مشتبه به

أعلنت الشرطة البريطانية الثلاثاء إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عاما يعتقد أنه على ارتباط بالهجوم الذي استهدف حفلا موسيقيا في مانشستر وأسفر عن 22 قتيلا وعشرات الإصابات.

وأفاد بيان للشرطة أنه “في إطار التحقيق المستمر بشأن هجوم الليلة الماضية المروع على قاعة مانشستر أرينا، يمكننا التأكيد بأننا ألقينا القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عاما في جنوب مانشستر”.

من جانبه، أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” الثلاثاء تبنيه الاعتداء في بيان تناقلته حسابات جهادية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطار التحقيقات، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الاعتداء الانتحاري كان يهدف إلى التسبب في سقوط أكبر عدد من الضحايا. وتابعت ماي أن المهاجم تصرف “بدم بارد” عندما استهدف أطفالا، مضيفة أن الشرطة تعتقد أنها تعرف هويته لكنها لن تكشف عنها في الوقت الحالي ما دام التحقيق مستمرا.

وعلى صعيد ردود الأفعال، نددت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الثلاثاء بالاعتداء ووصفته بأنه “عمل همجي”، معبرة عن تضامنها مع الضحايا ورجال الإسعاف.

وقالت الملكة في بيان “الأمة بأسرها صدمت من جراء سقوط قتلى وإصابات في مانشستر”، مضيفة “أود أن أعبر عن إعجابي بالطريقة التي تصرف بها سكان مانشستر بإنسانية وتعاطف، في مواجهة هذا العمل الهمجي”. (AFP)

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