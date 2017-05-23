بريطانيا : قتلى و جرحى جراء انفجار خلال حفل بمدينة مانشستر ( فيديو | محدث أولاً بأول )

بريطانيا : قتلى و جرحى جراء انفجار خلال حفل بمدينة مانشستر ( فيديو | محدث أولاً بأول )

وسائل إعلام بريطانية: انفجارات وإطلاق نار في مجمع للاحتفالات في مانشستر (الجزيرة)

رويترز : سماع دوي انفجار قوي عند قاعة احتفالات في مانشستر كانت نجمة البوب الأمريكية أريانا غراندي تحيي حفلاً فيها

الشرطة البريطانية: قتلى وجرحى في حادثة “مانشستر أرينا” و انتشار قوات من مكافحة الإرهاب في محيط مكان الحادث (سكاي نيوز)

مانشستر : إيقاف حركة القطارات وانتشار قوات مكافحة الإرهاب والشرطة لم تفصح بعد عن أسباب الحادثة

عكس السير