بريطانيا : قتلى و جرحى جراء انفجار خلال حفل بمدينة مانشستر ( فيديو | محدث أولاً بأول )
وسائل إعلام بريطانية: انفجارات وإطلاق نار في مجمع للاحتفالات في مانشستر (الجزيرة)
رويترز : سماع دوي انفجار قوي عند قاعة احتفالات في مانشستر كانت نجمة البوب الأمريكية أريانا غراندي تحيي حفلاً فيها
الشرطة البريطانية: قتلى وجرحى في حادثة “مانشستر أرينا” و انتشار قوات من مكافحة الإرهاب في محيط مكان الحادث (سكاي نيوز)
مانشستر : إيقاف حركة القطارات وانتشار قوات مكافحة الإرهاب والشرطة لم تفصح بعد عن أسباب الحادثة
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